كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية: ليس لدينا خطط فورية لاستعادة قواعد التباعد الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، انه ليس لديها خطط فورية لاستعادة قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في العاصمة سول.

وقال نائب وزير الصحة، كيم جانج ليب، إن إعادة قواعد المسافات الاجتماعية من غير المرجح ما دام العدد اليومي للحالات الجديدة أقل من 50 وأن المسؤولين تمكنوا من تتبع 95٪ من جميع حالات العدوى.

وأضاف "كيم"، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، سنستمر في مراقبة كيفية سير عمليات الإرسال الحالية ومراجعة ما إذا كان ينبغي لنا إعادة النظر في سياستنا البعيدة".

وقال عمدة سول بارك وون-سرعان ما تم إطلاعه على وسائل الإعلام، بما في ذلك الآلاف تم تحديدهم جغرافيًا بواسطة بيانات الهاتف المحمول، أنه تم اختبار نحو 20,000 شخص منذ الكشف عن المجموعة لأول مرة الأسبوع الماضي.

وأضاف "بارك"، إن أكثر من 1200 من هؤلاء كانوا أجانب، مما دفع المدينة إلى إرسال رسائل نصية آلية باللغة الإنجليزية تطلب من الأشخاص اختبارها.

جاهد المسؤولون لتعقب واختبار آلاف الأشخاص خلال الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مجموعة من الإصابات الجديدة المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في منطقة إتايون في سول مخاوف من تفشي الموجة الثانية.

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وقد ربط المسؤولون ما لا يقل عن 119 حالة من فيروس كورونا COVID-19 بالبقع الليلية، التي أُعيد فتحها للتو كجزء من تحرك البلاد لتخفيف إجراءات الإغلاق لبدء اقتصادها المتعثر.

أبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 26 حالة جديدة حتى منتصف ليلة الثلاثاء، و 21 مرتبطة بانتشار الملهى الليلي في سول. كان هذا أقل بقليل من العدد المسجل في اليومين السابقين.

دفع التفشي المسؤولين إلى إعادة إغلاق بعض النوادي الليلية والحانات وكذلك تأخير إعادة فتح المدارس المخطط لها لمدة أسبوع، لكن الحكومة وقفت بقرارها بتخفيف القيود الأوسع عن طريق إعادة فتح المكاتب والمرافق العامة والمراكز الرياضية.

قدم مسؤولو مدينة سيول سياسة جديدة تتطلب من الأشخاص ارتداء أقنعة واقية للوجه خلال ساعات الذروة في مترو الأنفاق من اليوم الأربعاء.

وتشمل الإصابات المؤكدة زملاء العمل وأفراد الأسرة والطلاب من رواد النادي. وأعرب بارك عن قلقه من أن الديموغرافية الشابة والمتنقلة لمعظم المصابين يمكن أن توسع انتشار المرض.

وقال: "هذا مقلق للغاية".