كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فيما" تستعيد شحنة أجهزة التنفس الروسية بعد حريق سانت بطرسبرغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إن الوكالة الأمريكية أعادت شحنة أجهزة التنفس الروسية بعد أن اشتعلت النيران في النماذج نفسها في سانت بطرسبرغ. ولدى سؤاله عن أجهزة التنفس، قال المتحدث إنهم أرسلوها في بداية أبريل إلى الولايات المتحدة.

"في ذلك الوقت، كان من المتوقع حدوث نقص حاد في جهاز التنفس الصناعي في نيويورك ونيوجيرسي، لذلك تم تسليم أجهزة التنفس إلى المستودعات المملوكة للولايتين. لحسن الحظ، كان منحنى التسطيح يعني أن هذه الاجهزة لم تكن مطلوبة، ولكن تم الاحتفاظ بها في الاحتياط في حالة تفاقم الأوضاع في نيويورك ونيو جيرسي ".

"لم يتم نشر أجهزة التنفس في المستشفيات. وبسبب الحذر، تعيد الولايات أجهزة التنفس إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. وسيساعد استنتاج (نتائج) التحقيق الذي تجريه السلطات الروسية في الحريق في سانت بطرسبرغ على إبلاغ قرارنا بشأن أي استخدام مستقبلي للاجهزة ".

ولاحظت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية فيما بعد أن أيًا من أجهزة التنفس الموردة الروسية إلى الولايات المتحدة لم تشتعل فيها النيران.

