كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لم تسجل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ التاسع من مارس الماضي.

وتواصل الحكومة في تايلاند، مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حسبما قال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد.

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وأضاف تاويسين ويسانويوثين، أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تايلاند 3017 حالة إصابة و56 وفاة إجمالا منذ بد تفشي المرض في يناير، بينما تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا إلى منازلهم.