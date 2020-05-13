كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 2٪ في الربع الأول من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 2٪ في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية.

وقال المكتب إن "هذا الاعلان يجسد الآثار المباشرة الأولى لوباء الفيروس التاجي (COVID-19) والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتقال الفيروس".

واضاف إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 5.8٪ في مارس وحده، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء سلسلة البيانات في عام 1997.

