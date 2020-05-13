كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باكستان تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الدولة بإعادة فتح تدريجي من الإغلاق يوم السبت. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في باكستان الآن 34336، حيث تم تسجيل 737 حالة وفاة نتيجة للفيروس.
وعلي صعيد اخر، اوضح مسؤولو الصحة بالهند، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 70756 حالة اصابة بالفيروس التاجي في البلاد، وهي زيادة بأكثر من 3000 إصابة منذ أمس.
يبلغ عدد القتلى 2،293. وقد تعافي حتى الآن 22454 مريضا وخرجوا من المستشفى، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.
لا تزال الهند تحت حظر صارم على الصعيد الوطني، مما أدى إلى إغلاق حدود الدولة وتوقف النقل. ومع ذلك، يتم تخفيف القيود ببطء في بعض المناطق منخفضة المخاطر مع حالات قليلة.
استأنفت السكك الحديدية الهندية بعض الخدمات بعد إغلاقها لأكثر من شهر، حاملين آلاف العمال المهاجرين العالقين إلى دولهم الأصلية.