طنجة ترفع عدد الإصابات وحالات التعافي من “كوفيد19” في جهة الشمال.. 917 إصابة و237 حالة تماثلت للشفاء

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بجهة الشمال، خلال 24 ساعة الماضية، إلى 917 حالة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، كلها في عمالة طنجة أصيلة بمجموع 684 حالة.

وبحسب معطيات مديرية الصحة بجهة الشمال، فإن 14 حالة شفاء جديدة سجلت كلها بمدينة طنجة، بمجموع 146 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين على مستوى الجهة 276 حالة.

ولم تسجل الجهة الشمالية، أية حالة وفاة منذ 3 أيام، إذ استقر العدد في 29 حالة وفاة.

واستقر عدد المصابين وحالات الشفاء في إقليم العراش بفي 143حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 64، يليه إقليم تطوان بـ76 إصابة، و55 حالة شفاء، وإقليم الحسيمة بـ13 إصابة، و10 حالات شفاء.

ولم يسجل إقليم وزان، والفحص أنجرة، وشفشاون، ناهيك عن عمالة المضيق الفنيدق، أي حالة إصابة بـ”كوفيد19″.