مؤلم.. لاعب يعترف بقتل ابنه وخداع الأطباء بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس “كورونا”

اعترف سيفير توكتاس، لاعب فرق بورصا يلديريم التركي، بقتل ابنه البالغ من العمر 5 سنوات يوم 23 أبريل المنصرم بأحد المستشفيات.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن الضحية نقل للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته وظهور أعراض توحي بإصابته بفيروس “كورنا”، وبعدها بساعات أخبر والده الأطباء أنه يعاني من مشاكل في التنفس.

وشدد المصدر ذاته على أنه بعد مرور أيام قليلة توجه اللاعب صوب دائرة الشرطة وأخبر رجال الأمن بكونه أقدم على خنق ابنه بوسادة لسبب بسيط هو أنه لم يحس يوما بالحب تجاهه.

وتابع اللاعب في اعترافاته لرجال الأمن قائلا “وضعت وسادة على رأسه وضغطت عليها لمدة 15 دقيقة، قاوم الصغير لمدة وعندما توقف عن الحركة نزعت الوسادة وربطت الاتصال بالأطباء حتى لا أكون محط شكوك”.

وختم قائلا “لم أحبه يوما منذ ولادته، لا أدري سبب عدم حبي له وليس لدي مشاكل نفسية”.