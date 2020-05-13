عاجل.. الداخلية توقف رئيس ملحقة إدارية بالبيضاء بسبب جنازة حاشدة لشاب مقتول خرقت فيها الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، عن توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، في الدار البيضاء، وذلك لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية في حقه، بشأن خرق مواطنين لحالة الطوارئ الصحية.
وقالت الوزاة في بلاغ لها، إنه على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، اليوم الثلاثاء، بحي “درب الخير” الزنقة 15 بعمالة مقاطعة عين الشق، وذلك في ظروف تشكل خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، فقد تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، وذلك في انتظار نتائج البحث الإداري الذي تم فتحه، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية على ضوء ذلك.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا اليوم الثلاثاء، مشاهد من تشييع جنازة أحد الشباب الذي قتل بأحد أحياء عين الشق في مدينة الدار البيضاء، حيث عرفت جنازته مشاركة أعدادا غفيرة من أقاربه وأصدقائه، دون احترام لشروط وقواعد السلامة في ظروف جائحة كورونا.
وتظهر المشاهد مشاركة عشرات الأشخاص من فئات عمرية مختلفة، في الصلاة على الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، عبر أهم شوارع المدينة باتجاه مقبرة سيدي مسعود. وأثارت مقاطع فيديو التي تم تداولها بشكل واسع مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبيرا، لما يمكن أن تشكله تجمعات بشرية مماثلة من خطر على الصحة العامة لاسيما في مدينة مثل الدار البيضاء، التي تجاوز فيها عدد المصابين 1092 حالة، وفق آخر حصيلة تفصيلية معلنة من طرف المديرية الجهوية للصحة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الداخلية توقف رئيس ملحقة إدارية بالبيضاء بسبب جنازة حاشدة لشاب مقتول خرقت فيها الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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