الكونغرس يستعد للتصويت على حزمة إنعاش اقتصادية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، والتي تعد الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا وتأمين دفعات طارئة إلى ملايين الأسر الأميركية.

وقدّم التشريع الذي يحمل اسم "قانون الأبطال" في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية الحزب الديموقراطي، ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.

بالمقابل، واجه القانون معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارىء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أنه "ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا". والجدير بالذكر أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/ مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

ووصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مشروع القانون الجديد بأنه "كيرز رقم 2"، إذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل إلى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم.

كما أنه يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

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وقالت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون "إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا"، مضيفة أن على الكونغرس "التصرف بجرأة". وأكدت أنه "إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيدا من الأرواح والوظائف لاحقا، عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة".

وعارض الجمهوريون في مجلسي النواب الشيوخ بسرعة ما وصفوه بأنه قائمة أمنيات ليبرالية منتفخة. ولفت عضو مجلس الشيوخ جون باراسو، إلى أن "ما تقترحه نانسي بيلوسي لن يمر أبدا في مجلس الشيوخ".

وينص مشروع القانون على تمويل الانتخابات الأميركية، بما في ذلك توسيع التصويت المبكر وعبر البريد، وهي أمور يعارضها بعض الجمهوريين.

كما ويخصص تريليون دولار للحكومات المحلية التي استنفدت إيراداتها في إطار مكافحة فيروس كورونا، و200 مليار دولار لـ"صندوق الأبطال" الذي يوفر بدل مخاطر للعمال الأساسيين.

سجلت الولايات المتحدة ما يزيد عن ألف و800 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد الى ما يزيد على 82 ألف، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.