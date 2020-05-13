الإمارات تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

الأربعاء 13 مايو 2020

أدانت دولة الإمارات، الأربعاء، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، وجنازة شرق البلاد وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى الأبرياء.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ووفق مصادر طبية وأمنية أفغانية، الثلاثاء، فإن 13 مدنيا بينهم رضيعان قتلوا، بينما جرح 15 آخرون في هجوم مسلح على مركز طبي في العاصمة كابول.

وفي هجوم منفصل أيضا، اقتحم انتحاري جنازة قائد بالشرطة في إقليم ننكرهار كان يشارك فيها مسؤولون بالحكومة وعدد من أعضاء البرلمان مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 68 آخرين.

ولم يصدر بعد إعلان للمسؤولية عن أي من الهجومين غير أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمر، الثلاثاء، القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى إثر الهجومين.