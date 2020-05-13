شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قيادات عسكرية من مأرب ترفض اوامر علي محسن بالذهاب الى شقرة وقتال الجنوبيين ( أسماء) والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 رفض بعض القيادات العسكرية من ابناء محافظة مأرب اوامر الإخواني ونائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر بالذهاب إلى شقرة والقتال ضد القوات الجنوبية .

وقال الناشط الماربي حمزة طليان المرادي أن في منشور له على "الفيسبوك":سجل يا تاريخ علي محسن يتواصل مع ستة من قادة قبيلة مراد ويوجههم الى شقره ولكنهم جميعاً رفضوا توجيهاته وقالوا الحوثي على اسوار مأرب ولا يوجد لنا عدو غيره. العميد حسن غالب الاجدع المرادي قائد لواء الشدادي العميد ركن احمد سعيد دركم المرادي قائد قوات النجده Advertisements العميد ركن مراد طريق المرادي مستشار قائد القوات المشتركه العميد ركن محمد احمد الحليسي المرادي قائد لواء كوفل العميد ركن سعيد النعمي المرادي قائد لواء الحشد العميد ركن ذياب القبلي المرادي قائد اللواء ١٤٣ واضاف المرادي نحمل علي محسن وحزب الاصلاح اي محاولات لتصفيتهم ،

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