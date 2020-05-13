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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: 3221 خرقا حوثيا لهدنة اليمن منذ إعلانها والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 69 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي لـ 3221 خرقا منذ إعلان الهدنة.
وقال التحالف في بيان الأربعاء، إن مليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة المعلنة في اليمن، وارتكبت 69 خرقًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات لـ 3221 إعلانها.
وأكد التحالف تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مشيرا إلى إلتزامه بوقف إطلاق النار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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