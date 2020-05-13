بنس يحافظ على مسافة التباعد من ترامب

الأربعاء 13 مايو 2020

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، للصحفيين، أمس، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا.



ولم يكن بنس في المؤتمر الصحفي لترامب يوم الاثنين ولا في اجتماع بالبيت الأبيض مع الجيش الأمريكي ومسؤولي الأمن القومي يوم السبت، بعد أن تلقت كاتي ميلر نتيجة الاختبار الأسبوع الماضي.

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وقالت ماكيناني، في إفادة صحفية: "اتخذ نائب الرئيس خيار الحفاظ على مسافة لبضعة أيام"، مضيفةً أن القرار بشأن متى سينتهي هذا التباعد يرجع إلى بنس.

وبعد إصابة ميلر، أثبتت فحوص عدم إصابة بنس بالفيروس، لكن إصابتها أدت إلى إجراء تغييرات في كل أنحاء الجناح الغربي بالبيت الأبيض، حيث طُلب من الموظفين استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.