روسيا تبدأ بحذر رفع العزل

الأربعاء 13 مايو 2020

بدأت روسيا أمس، رفع إجراءات العزل بحذر في بعض المناطق، معوّلةً على معدّل الوفيات المنخفض لديها جراء فيروس كورونا، ولو أنها سجّلت مرة جديدة أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية بالمرض، رفعتها إلى المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد أمريكا وإسبانيا.



ومنذ بداية مايو، تحصي روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة كل يوم، الأمر الذي تفسّره السلطات بتطبيقها سياسة الفحوصات المكثّفة والموسّعة، إذ إنها أجرت حوالي 5,8 ملايين فحص، حتى أمس.