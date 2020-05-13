الكونغو تدعو صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التخلص من فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:27 صباحًا, 13 مايو 2020 م دعا رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان” للكونغو إيزيدور مفوبا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لمساعدة بلاده على التخلص من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأفاد مفوبا وفق الإذاعة العامة للكونغو أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مدعوة للتعامل بإنسانية مع الوضع في الكونغو لمساعدتها على التحرر من آثار الجائحة.

وأكد رئيس الجمعة الوطنية للكونغو أن بلاده التي سجلت أكثر من 214 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تفتقر إلى كل شيء لتحسين مستوى مرافقها الصحية.

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