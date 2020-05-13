شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفش كورونا.. كوريا الجنوبية تتمسك بتخفيف العزل والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها لا تفكر حاليا في إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي الصارمة بالرغم من تفش جديد لفيروس كورونا في العاصمة سول.

وسارع المسؤولون لتتبع وفحص آلاف الأشخاص خلال الأسبوع الماضي بعد رصد مجموعة من حالات العدوى الجديدة المرتبطة بملاه ليلية وحانات في حي إيتوان في سول مما أثار مخاوف من موجة ثانية من انتشار الفيروس.

وربط المسؤولون ما لا يقل عن 119 حالة إصابة بكوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس، بهذه الأماكن الليلية التي فتحت أبوابها توا في إطار تحرك البلاد لتخفيف إجراءات العزل العام لتنشيط الاقتصاد المتضرر.