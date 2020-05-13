الخطوط القطرية تمنح تذاكر مجانية لإسرائيليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الخطوط الجوية القطرية إن قرار الـ100 ألف تذكرة مجانية المقدمة لموظفي الرعاية الصحية، سيشمل أصحاب الجنسية الإسرائيلية.



وأكدت الخطوط الجوية المملوكة لقطر، أن موظفي الرعاية الصحية الإسرائيليين سيتمكنون من التقديم للحصول جزء من على الـ100 ألف تذكرة مجانية التي ستوزعها الخطوط، لـ"تقول شكرا على عملهم البطولي في الاعتناء بالناس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية"، وفقا للعين.

وأفاد بيان صحفي، بأن التذاكر المجانية المعلن عنها تحت عنوان "شكرا أيها الأبطال" ستكون متاحة في الفترة من 12 إلى 18 مايو/ أيار عبر الموقع الإلكتروني للخطوط، وسيكون موظفو الرعاية الصحية من جميع الدول حول العالم مؤهلين للحصول عليها".

ولدى سؤاله عما إن كان الأمر سينطبق على الدول التي تعتبرها قطر معادية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط أكبر الباكر خلال مقابلة مع الصحفي ومقدم البرامج ريتشارد كويست عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا فرق ولا حاجز في المجالات الطبية".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن عاملي الخطوط الأمامية من موظفي الرعاية الصحية، سيكونون قادرين على التقديم للحصول على حصة بناءً على عدد السكان، مثل أي دولة أخرى.

Advertisements

وعلى الرغم من عدم وجود رحلات للقطرية إلى إسرائيل أو منها، يسمح للمواطنين القادمين من الخارج بالمرور عبر مركزها الرئيس في الدوحة، طبقا لموقع حجوزات الطيران "سكاي سكانر"، على عكس بعض الخطوط الجوية الأخرى في الخليج، التي لا تسمح للإسرائيليين بالصعود على متن طائراتها.

وقالت "هآرتس" إن قطر تلعب دورا معقدا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ من خلال دعمها المالي لغزة، الأمر الذي ساعد القطاع وحكومة حماس في مواجهة المشاكل الاقتصادية الحادة.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تعتزم تقليص أسطولها من الطائرات بمقدار الربع، وفقا لما كشفته وكالة رويترز، مشيرة إلى مستقبل غامض لعلميات الشركة ما بعد الجائحة.

وأوضحت رويترز إن الخطوط القطرية أوقفت جزءا من أسطول طائراتها وأعادت طائرات أخرى إلى المؤجرين وخفضت رحلاتها، في مؤشرات على المستقبل غير المستقر للشركة.

وتتوقع الشركة ألا تتعافى عمليتها على مدار السنوات القادمة وتقول إن عملاء رحلات الأعمال "ربما لن يعودوا أبدا".

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية لرويترز إن شركته ستحاول تشغيل نصف مقاعدها.

وتمثل هذه المحاولات مؤشر جديد على المستقبل السيء للشركة التي تأثرت بحدة من كورونا.