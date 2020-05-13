حب الله: فخورون بصناعة الادوية وسنفسح المجال للمصانع بالتصدير

أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله في بداية جولته على عدد من مصانع الدواء التي استهلها في "فارما لاين" في نهر ابرهيم حيث كان في استقباله صاحب المصنع جاك صراف أن "اللبنانيين يجب أن يكونوا فخورين بإنتاج الدواء اللبناني"، مؤكدا أن "هذا القطاع مليء بالعطاء والإصرار، من خلال رجاله ونسائه، على ان لبنان سيتمكن من تخطي محنته ومن الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج".
وقال: "عندما يزور الانسان مثل هذه المصانع يكبر قلبه. نفتخر اننا لبنانيون وان هناك صناعيات وصناعيين في هذا القطاع، وهم أيضا فخورون بأن لبنان بلد الأرز لديه الشموخ ليس فقط بتاريخه بل بحاضره ورجاله ونسائه".
أضاف: "نحن فخورون بصناعة الادوية اللبنانية وسنفسح المجال أمام المصانع بالتصدير، بإنتاج وفكر لبنانيين، إلى العالم العربي والعالم كله، وسنوفر لها الامان لحماية استثماراتها وإعطاء البراعة اينما كان". واشار الى "إننا فخورون بإعداد الورقة الاقتصادية، ونحن في انتظار الدعم الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي. لبنان ونحن فخورون بالخطة وسترون ان الدعم سيأتي من صندوق النقد ومن غيره من الجهات".
وفي ختام الزيارة قدم صراف درع المؤسسة إلى الوزير حب الله.
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