حب الله: فخورون بصناعة الادوية وسنفسح المجال للمصانع بالتصدير

أعلن وزير ​الصناعة​ الدكتور ​عماد حب الله​ في بداية جولته على عدد من مصانع ​الدواء​ التي استهلها في "فارما لاين" في نهر ابرهيم حيث كان في استقباله صاحب ​المصنع​ ​جاك صراف​ أن "ال​لبنان​يين يجب أن يكونوا فخورين بإنتاج الدواء اللبناني"، مؤكدا أن "هذا القطاع مليء بالعطاء والإصرار، من خلال رجاله ونسائه، على ان لبنان سيتمكن من تخطي محنته ومن الانتقال من ​الاقتصاد​ الريعي الى الاقتصاد المنتج".

وقال: "عندما يزور ​الانسان​ مثل هذه ​المصانع​ يكبر قلبه. نفتخر اننا لبنانيون وان هناك صناعيات وصناعيين في هذا القطاع، وهم أيضا فخورون بأن لبنان بلد ​الأرز​ لديه الشموخ ليس فقط بتاريخه بل بحاضره ورجاله ونسائه".

أضاف: "نحن فخورون بصناعة الادوية اللبنانية وسنفسح المجال أمام المصانع بالتصدير، بإنتاج وفكر لبنانيين، إلى ​العالم العربي​ والعالم كله، وسنوفر لها الامان لحماية استثماراتها وإعطاء البراعة اينما كان". واشار الى "إننا فخورون بإعداد الورقة الاقتصادية، ونحن في انتظار الدعم الذي سيقدمه ​صندوق النقد​ الدولي. لبنان ونحن فخورون بالخطة وسترون ان الدعم سيأتي من صندوق النقد ومن غيره من الجهات".

وفي ختام الزيارة قدم صراف درع المؤسسة إلى الوزير حب الله.

