منع دخول المتسولين إلى مخيم البداوي مع تجدد كورونا

تعمل القوة الأمنية في مخيم البداوي على جمع المتسولين من شوارع المخيم ووضعهم في سيارات لنقلهم إلى خارجه مع تجدد وباء كورونا.
وقد ناشد عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي في مخيم البداوي، القوى الامنية للقيام بدورها والعمل على منع تجول المتسولين داخل المخيم في ظل انتشار وباء كورونا من جديد في لبنان.
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