منع دخول المتسولين إلى مخيم البداوي مع تجدد كورونا

تعمل القوة الأمنية في ​مخيم البداوي​ على جمع المتسولين من شوارع المخيم ووضعهم في سيارات لنقلهم إلى خارجه مع تجدد وباء ​كورونا​.

وقد ناشد عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي في مخيم البداوي، ​القوى الامنية​ للقيام بدورها والعمل على منع تجول المتسولين داخل المخيم في ظل انتشار وباء كورونا من جديد في ​لبنان​.