لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تفعيل النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، تخفيض نسبة ​البطالة​، تفعيل الإسكان، تخفيض عجز ​الموازنة​، زيادة ​الصادرات​ الصناعيّة والزراعيّة، تخفيض العجز بالميزان التجاري وميزان المدفوعات، تشجيع الاستثمارات وزيادة الناتج المحلّي؛ هي أهداف كانت تدغدغ أحلامنا ببناء وطن، فأين نحن منها اليوم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: أين نحن من أهداف كانت تدغدغ أحلامنا ببناء وطن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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