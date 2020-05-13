مدينة جيلين الصينية ستفرض قيودا على السفر بعد رصد حالات إصابة بكورونا

أعلنت نائبة رئيس بلدية جيلين في شمال شرق الصين، جاي دونغ بينغ، أنّ "المدينة ستفرض قيودًا جديدة على السفر، من أجل احتواء تفشّ جديد لفيروس "كورونا" المستجد"، بعد الإبلاغ عن ست حالات إصابة جديدة.
وأكّدت في مؤتمر صحافي، أنّ "وضع "كوفيد 19" الحالي معقّد للغاية، وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر"، موضحةً أنّ "من أجل وقف انتشار الوباء، قرّرنا تنفيذ إجراءات الاحتواء في منطقة جيلين الحضريّة".
وبرزت جيلين كبؤرة محتمَلة لموجة جديدة من الإصابات، واضطرّت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر من "متوسّط" إلى "مرتفع" في نهاية الأسبوع.
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