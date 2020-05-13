تسجيل 100 وحالة وفاة جديدة و798 إصابة بفيروس "كورونا" في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا ارتفع بواقع 798 حالة، ليصل إلى 171306"، لافتةً إلى "تسجيل 100 وحالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7634".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "الحصيلة الإجماليّة للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد هي 290,477 حالة على مستوى العالم، بينها 159,205 في أوروبا"، وفق تعداد للوكالة بالاستناد إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 22:00 (ت غ) من مساء أمس الثلثاء. ولفتت إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تتصدّر الدول الأكثر تضرّرًا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا بـ32,692 وفاة، إيطاليا بـ30,911 حالة، فرنسا بـ26,991 حالة وإسبانيا بـ26,920 وفاة".
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