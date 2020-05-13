جعجع: المطلوب قرار علني من الحكومة يطلب فيه إغلاق كل المعابر غير الشرعية

اشار رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه بما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية لا لزوم لإجتماعات أو إجتهادات. فالمطلوب قرار علني واضح وصريح من ​الحكومة​ يطلب فيه من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين ​لبنان وسوريا​. إضغط للمزيد

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