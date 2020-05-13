سخنين: تفكيك جسم مشبوه أمام منزل رئيس البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، على جسم مشبوه أمام منزل رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا.
واستدعي خبير المتفجرات وقوات من الشرطة إلى المكان، إذ عملوا على تفكيك الجسم المشبوه وإزالته من المكان دون إلحاق الأذى أو أضرار في المكان.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
يذكر أنه سبق وأن تعرض منزل رئيس بلدية سخنين، في الأشهر الأخيرة، لاعتداء وإطلاق نار، كما قُدمت لائحة اتهام ضد شاب على خلفية تهديد أبو ريا.
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