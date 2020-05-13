اتفاق لتعويض الحاضنات المتضررات من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت النشاطات الاحتجاجية التي نظمتها الحاضنات الأُسرية، في الأيام الأخيرة، واللواتي عبرن فيها عن غضبهن إزاء الإجحاف بحقوقهن من قبل الحكومة، في ظل أزمة كورونا، عن تحصيل هبات مالية، كتعويض عن الفترة التي أغلقت خلالها الحضانات.

وأفادت الحاضنات أنه وفقا للاتفاق سيتم تعويض كل حاضنة تضم 5 أطفال بمبلغ قدره 8,500 شيكل. وإضافة لذلك سيتم دفع تعويض بقيمة 700 شيكل، على كل طفل تواجد في الحضانة في شهر شباط/ فبراير (3,500 شيكل للحضانة التي تواجد جميع الأطفال فيها).

وأعرت ممثلة الحاضنات الأُسرية، رسمية زبيدات، عن رضاها من التوصل لهذا الاتفاق، الذي جاء بعد "صرخة الغضب" التي أطلقتها الحاضنات، أول من أمس الإثنين.

وأكدت أنه "إنجاز كبير، ولأول مرة يتم الاعتراف بحقوق الحاضنات الأسرية". وشكرت كل من وقف إلى جانب نضال الحاضنات.