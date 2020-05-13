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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..الكثيري في زيارة تفقدية للمركز الصحي بمنطقة الغرفة بمديرية سيئون والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بزيارة تفقدية للمركز الصحي بمنطقة الغرفة بمديرية سيئون للإطلاع على خدمات المركز المقدمة للمواطنين و ابرز الصعوبات و الاحتياجات التي تواجة الطاقم الصحي للمركز خصوصا بعد اكتشاف 3 حالات اصابة بفيروس كورونا من ابناء منطقة الغرقة .
و في الزيارة التي رافقه فيها عدد من اعضاء لجنة جمع التبرعات لمواجهة وباء كورونا بوادي حضرموت و الصحراء أشاد الكثيري بخدمات وجهود الطاقم الطبي و ثباتهم في اداء واجبهم الصحي والانساني في ظل هذه الظروف مشددا على أهمية الالتزام بوسائل و بروتوكلات السلامة والحماية و توعوية افراد المجتمع موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء كما كانت داعمة لعمل المركز في السابق ستضاعف دعمها له خصوصا في ظل هذه الظروف .
و استمع الكثيري من مدير المركز الصحي بالغرفة عبداللاه حسن العاس و اللجنة الصحية و الطاقم الصحي إلى دور المركز في الفترة الحالية و ابرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجهم موجها مكتب الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت و الصحراء بالعمل على توفيرها و تذليل كافة الصعوبات.
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