البحسني يكشف عن مخطط جديد يستهدف حضرموت

الأربعاء 13 مايو 2020

أكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، أن أبناء جميع حضرموت إخوة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.



وكشف البحسني في تسجيل صوتي عن ظهور أدوات إراهابية - بعد عملية التحرير في الـ24 من أبريل/نيسان 2016 - حاولت تكوين قوى عسكرية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتم إفشالها من قبلهم.

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وقال البحسني: "اليوم نشاهد بعض الأخوة يقعون في نفس الخطأ لذلك أؤكد أن في حضرموت قوة عسكرية وأمنية واحدة، وأن أي مظاهر لقوة عسكرية خارج هذه المؤسسات غير مقبول، وأن القوة العسكرية والامنية بالمحافظة تأتمر بأمر قائد واحد ورئيس واحد للجنة الأمنية بالمحافظة".

وجدد المحافظ تأكيده على أن أي عمل عسكري خارج المؤسسات الرسمية لا يخدم حضرموت ولا يخدم المصالح العليا للوطن.

وأشار محافظ حضرموت الى أنه أصدر التوجيهات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية بأن تمنع أي تجمعات لأي عمل من هذا النوع .. داعياً المواطنين بأن يقفوا صفاً واحداً حتى لا تدخل حضرموت متاهات جديدة".