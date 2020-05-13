فاوتشي يحذر من تداعيات "خطيرة" في حال رفع الإغلاق في أمريكا

الأربعاء 13 مايو 2020

حذر خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي، الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء من أن رفع الإغلاق بشكل سريع سيؤدي الى تداعيات "خطيرة جدا" بما يشمل تسجيل إصابات جديدة في وقت تحاول فيه البلاد تجاوز أزمة الوباء.



وقال فاوتشي أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن الحكومة الفدرالية وضعت توجيهات للادارات المحلية حول كيفية استئناف الأنشطة بشكل آمن مؤكدا أن الوصول الى انخفاض حالات الإصابة بالوباء بشكل كبير على مدى 14 يوما يشكل خطوة أولى أساسية في هذا المجال.

وأوضح فاوتشي أن "التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جدا" في حال قررت ولاية أو مدينة أو منطقة إعادة فتح منشآتها الاقتصادية قبل أن تكون الظروف اللازمة قد توافرت لا سيما تراجع عدد الحالات المسجلة.

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وأقر فاوتشي بأن عدد الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية البالغة 80 ألف وفاة.

وأضاف أن ذلك لان العديد من الأشخاص في نيويورك المتضررة بشكل كبير من الوباء توفوا في منازلهم قبل أن ينقلوا الى المستشفى.

لكنه قال أيضا إنه "متفائل بحذر" إزاء آفاق التوصل الى لقاح حيث هناك ثمانية مختبرات تقوم حاليا بتجارب سريرية.

وأضاف "لدينا الكثير من المرشحين وآمل في أن يكون لدينا عدة رابحين".