شكرا لقرائتكم خبر عن عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع 798 إلى 171306 والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 ليصل إلى 171306.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا يرتفع 798 إلى 171306 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.