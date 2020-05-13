الإمارات تدعم الصومال بمساعدات عاجلة ضد كورونا

الأربعاء 13 مايو 2020

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة الصومال لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم يد العون ومساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا مؤخراً.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استجابة سريعة لنداء منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على الفور بتسيير رحلة جوية إلى مقديشو وعلى متنها أكثر من 35 طنًا من التجهيزات الطبية والمعونات الإنسانية التي من شأنها تعزيز قدرة الصومال على التصدي لوباء كورونا، وكذلك دعم عمليات الإغاثة للآلاف من المتضررين.

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وقال رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، محمد إبراهيم الشيباني: "عملنا على الفور على تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرصنا على أن تكون الاستجابة السريعة للمدينة العالمية للخدمات الانسانية ترجمةً واقعية لرؤيته لتأسيس هذه المدينة لتوفير منصة داعمة ذات قدرات لوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية".

من جهته، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في دبي، روبرت بلانشارد، عن تقديره للفتة الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تأتي في إطار حرصه الدائم على المبادرة لغوث كل من هو في أزمة وتأكيداً لنهج دولة الإمارات في تقديم يد العون لكل محتاج في جميع الأوقات لاسيما أوقات الأزمات والكوارث.

وأضاف بلانشارد: "من خلال إرسال أكثر من 160 شحنة إلى 100 دولة، تواصل منظمة الصحة العالمية دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لاستجابة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بإمدادات الطوارئ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والتشخيص المختبري".