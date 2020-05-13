شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ ظهور كورونا .. تايلاند تسجل "صفر" إصابات والان نبدء بالتفاصيل

قالت تايلاند اليوم الأربعاء إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ التاسع من مارس.

وسجلت تايلاند بالفعل 3017 حالة إصابة بالمرض و56 وفاة منذ تفشي المرض في يناير .

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 إن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ بداية التفشي تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا لمنازلهم.