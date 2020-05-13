شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 حالة ليصل إلى 171306. كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 171306 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.