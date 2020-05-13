شكرا لقرائتكم خبر عن 800 وفاة بكورونا في البرازيل وحكام الولايات يرفضون فتح الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأنه تم تسجيل تلك الوفيات خلال 24 ساعة من يوم الاثنين إلى الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 12 ألفا.

كما سجلت البرازيل 177 ألفا و589 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن حكام تسع من ولايات البرازيل الـ 26 والمنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا أعلنوا، أنهم لن يتبعوا تعليمات الرئيس جاير بولسونارو بإعادة فتح صالونات التجميل ومحلات الحلاقة والأكاديميات الرياضية.

وأصدر بولسونارو يوم الاثنين مرسوما يضيف القطاعات الثلاثة إلى 54 من "الخدمات الأساسية" الأخرى المسموح لها بالعمل برغم جائحة كورونا.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن الرئيس قوله :"هذه الفئات الثلاث توفر أكثر من مليون وظيفة".

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لكن المحكمة العليا تركت للولايات والبلديات القرار بشأن الإجراءات الصحية لمكافحة الجائحة.

وكتب كاميلو سانتانا حاكم ولاية سيارا عبر موقع تويتر أن مرسوم بولسونارو "لا يغير في أي شيء مرسوم الولاية المعمول به حاليا في سيارا".

وأضاف أن صالونات التجميل والحلاقة والأكاديميات الرياضية "يجب أن تظل مغلقة".

وقال حاكم منطقة برازيليا الاتحادية إيبانايز روتشا إن قطاعي البناء والصناعة يمكن أن يستأنفا العمل، لكنه سيستمع إلى الخبراء الذين نصحوا بعدم إعادة فتح الخدمات الثلاث التي روج لها بولسونارو، وفقًا لبوابة "جي 1".

ومن ناحيته، ذكر روي كوستا حاكم باهيا أن ولايته "ستتجاهل التعليمات الجديدة الصادرة من الحكومة الاتحادية".

وقلل رئيس البرازيل اليميني المتطرف من تأثير الجائحة، واضعا نفسه في مسار تصادمي مع العديد من العمد والمحافظين الذين اتخذوا إجراءات صارمة ضده.