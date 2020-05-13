ارقام جديدة.. ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في العالم

وحسب البيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، فإن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 84,5 ألف إلى 4 ملايين و261955.

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وكانت الحصيلة اليومية السابقة قد بلغت 75,9 ألف حالة.

ووصلت حصيلة الوفيات إلى 292961 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و490 ألف شخص.