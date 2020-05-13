تفكيك خلية ارهابية بالرطبة متورطة باعمال تفجير اخرها لعبة اطفال مفخخة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية فككت خلية ارهابية بمدينة الرطبة متورطة باعمال تفجير اخرها لعبة اطفال مفخخة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من شرطة الرطبة تمكنت من تفكيك خلية ارهابية في المدينة (٣١٠كم غرب الرمادي)، واعتقلت اثنين من الإرهابين، فيما تلاحق الاخرين".

وأضاف ان "الإرهابين متورطين باستهداف القوات الامنية والمدنيين وآخرها تفجير لعبة اطفال مفخخة أمام دور احد المواطنين قبل أسبوع بالرطبة".