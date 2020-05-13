اصابة ثلاثة مواطنين بنيران قناص في ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن ثلاثة مواطنين اصيبوا بنيران قناص في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قناصا من تنظيم داعش اطلق النار باتجاه ثلاثة مواطنين بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى، ما ادى الى اصابتهم في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".