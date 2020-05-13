الصحة تؤكد على اهمية اعادة حظر التجوال اﻟﺸﺎﻣﻞ

اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، على اهمية اعادة ﺤﻈﺮ التجوال اﻟﺸﺎﻣﻞ، موضحة ان على المواطن ان ﻳﻌﻲ اﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺎن. وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي في تصريح لوسائل اعرمية حكومية "نحذر ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ بفايروس كورونا ﺧﻼل ﻫﺬه المدة"، مبينا انه "ﻳﻨﺬر ﺑﻤﻮﺟﺔ وﺑﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى". واﺿﺎف ان "اﻟﺒﺆر اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ وراء ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد"، مشيرا الى ان "وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اكد على أﻫﻤﻴﺔ اﻋﺎدة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ". Advertisements وتابع اﻟﺴﺎﻋﺪي ان "ﻋﻠﻰ المواطن ان ﻳﻌﻲ اﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻣﺎن وﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ واﻟﻔﺎﻳﺮوس ﻣﺎزال ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر"، لافتا الى ان "ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﺠﺐ اﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 14 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻛﺴﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ المرض وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎره ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ". يذكر ان العراق سجل يوم امس الثلاثاء، 95 اصابة بفايروس كورونا، حيث كانت بغداد هي الاعلى من حيث الاصابات بالفايروس.

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