اندلاع اشتباكات في ثكنة عسكرية تابعة للجيش الإيراني

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 10:07 ص بتوقيت أبوظبي
اندلعت اشتباكات مسلحة في ثكنة عسكرية تابعة لقوات الجيش الإيراني في محافظة كردستان غرب إيران، فجر الأربعاء، بحسب موقع "آوا تودي"، التابع للمعارضة الإيرانية.
وبحسب الموقع، وقعت الاشتباكات في ثكنة اللواء 328 للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة مريوان.
وأضاف الموقع أن هذه الاشتباكات أثارت قلق الحرس الثوري، الذي أرسل تعزيزات لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف.
ولم يشر الموقع إلى أسباب الاشتباكات، كما أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية الرسمية لم تتحدث حتى الآن عن وقوع اشتباكات داخل الجيش.
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