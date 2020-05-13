استشهاد فلسطيني وإصابة 4 في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

استشهد فلسطيني وأصيب 4 خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية.



وقالت الوكالة :إن" مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية للاحتلال مخيم الفوار في الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان الذين تصدوا لها".

وأضافت أن شاب فلسطيني يدعى زيد فضل القيسية يبلغ من العمر 18 عاما، استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خلال المواجهات مع جنود الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب مصادر محلية فإن مجموعة قناصة من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل خلال المواجهات وشرعوا بإطلاق النار صَوب الشبّان.