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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت سلطات الصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.
وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد. وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية إن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنغهاي.
كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو مقابل 15 حالة قبلها بيوم.
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