أمريكا تسجل 1,894 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).



ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

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