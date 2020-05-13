عبدالله بن زايد: دولة الإمارات نموذجا ملهما للعطاء الإنساني العالمي في مواجهة الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن دولة الإمارات نموذجا ملهما للعطاء الإنساني العالمي في مواجهة الأزمات.



وقال في تصريحات، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، إن "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، أرسى دعائم نهج الإمارات في العطاء الإنساني الذي أضحى نموذجا متفردا للعالم أجمع".

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وأشار إلى أن "الإمارات وخلال تعاملها مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها التي أثرت في العالم أجمع بادرت بدعم الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة هذه الجائحة وحظيت مبادراتها الإنسانية في هذا الصدد بتقدير من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية".

ولفت إلى أن "جائحة كورونا عكست أهمية التعاضد والتآزر والتكاتف بين جميع دول العالم لمواجهة تداعياتها وحماية الشعوب وضرورة أن يتصدر العمل الإنساني العالمي المشهد في مواجهة مثل هذه الأزمات"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وحيا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان صناع العمل الإنساني بمختلف القطاعات، مؤكد أنهم "خط الدفاع الأول، الذين يترجمون بعملهم في الميدان رسالة الخير والعطاء الإنساني من دولة الإمارات للعالم أجمع".

وأكد أن "يوم زايد للعمل الإنساني سيبقى علامة بارزة في مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي، ويشكل مناسبة لشحذ الهمم ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز مكانة الدولة الرائدة كمنارة رائدة للعطاء الإنساني العالمي".