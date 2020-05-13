شدياق: مبروك إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

باركت وزيرة الدولة السابقة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، "إقرار الاستراتيجيّة الوطنيّة ل​مكافحة الفساد​، الّتي عملتُ جاهدةً كوزيرة للتنمية الإداريّة وبسرعة قياسيّة مع "UNDP" على إعادة صياغتها وتحديثها، بعدما رُفضت الصيغة السابقة"، لافتةً إلى "أنّني أرسلتها إلى الأمين العام للمجلس في أيلول 2019، ثمّ سلّمتها لوزير التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، فنجح في إقرارها بعد تعديلات غير جوهريّة".

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