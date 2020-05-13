أكد رئيس بلدية برقايل محمد الأسعد في بيان أن "الطلاب الوافدين الى برقايل من خارج لبنان غير مصابين بفيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك فقد حجروا أنفسهم مدة العزل المطلوبة".
وأوضح أن "الأسماء التي تم التداول بها عبر مواقع التواصل والمصابة بفيروس الكورونا ليست من بلدتنا"، آملا من الاهالي " التحلي بالصبر على العزلة في المنازل ما استطعنا فهي الوقاية الناجحة والوقاية خير من العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برقايل: طلاب البلدة من خارج لبنان محجورون رغم عدم إصابتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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