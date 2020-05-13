بلدية برقايل: طلاب البلدة من خارج لبنان محجورون رغم عدم إصابتهم

أكد رئيس بلدية ​برقايل​ محمد الأسعد في بيان أن "​الطلاب​ الوافدين الى برقايل من خارج لبنان غير مصابين ب​فيروس كورونا​، وعلى الرغم من ذلك فقد حجروا أنفسهم مدة العزل المطلوبة".

وأوضح أن "الأسماء التي تم التداول بها عبر مواقع التواصل والمصابة بفيروس ​الكورونا​ ليست من بلدتنا"، آملا من الاهالي " التحلي بالصبر على العزلة في المنازل ما استطعنا فهي ​الوقاية​ الناجحة والوقاية خير من العلاج".