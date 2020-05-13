آلان عون: خطة الحكومة موضوع وطني شامل والنقاش بمجلس النواب هو من باب تصويبها

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، إلى أنّ "الخطّة الاقتصاديّة للحكومة تتخطّى كونها مشروع قانون إلى موضوع وطني شامل". وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "بالتالي، إنّ ملاحظات النواب على هذه الخطّة ضرورية، وإنّ معرفة موقف ​الكتل النيابية​ منها أيضًا مسألة مهمّة، خصوصًا أنّ هناك اختلافًا على نقاط عدّة فيها، منها تحميل الخسائر لفئة معينة وتقييمها. لذا، فإنّ النقاش في ​مجلس النواب​ هو من باب تصويبها".

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