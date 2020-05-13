أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، عن استنكاره "ما تعرّض له عدد من الشبان بينهم منتمون إلى "حزب القوات اللبنانية"، من اعتداء بالضرب والاحتجاز في مركز "التيار الوطني الحر" في مدينة البترون".
وأبدى في بيان، خشيته "من محاولات البعض العودة إلى الممارسات الّتي تذكّرنا بعهود ولّت ولن نسمح بالعودة إليها"، مؤكّدًا أنّ "القضية باتت في عهدة الأجهزة القضائية المختصّة، وهي قيد المتابعة من قِبلنا حتّى النهاية، ونحذّر من التمادي في تكرار هذه الممارسات الّتي لن تحمد عقباها". ودعا الأجهزة الأمنية إلى "عدم التساهل واتخاذ الإجراءات اللّازمة لمنع تكرار ما حصل أمس في مدينة البترون".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد استنكر الاعتداء على شبان بمركز التيار في البترون: لن نسمح بالعودة إلى عهود ولت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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