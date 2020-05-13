الجمهورية: سجال أمس بين حب الله ونعمه حول تعويض القطاعات الإنتاجية السياحية والزراعية والصناعية

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "سجالًا حصل خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، بين وزير الصناعة ​عماد حب الله​ ووزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، حول موضوع تعويض القطاعات الإنتاجيّة السياحيّة والزراعيّة والصناعيّة، فتدخّل وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ مُساندًا حب الله، ما أدّى إلى توتّر في الجلسة".

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