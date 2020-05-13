الجمهورية: عون أكد أن معلومات فرنجية حول عدم وجود غاز بلبنان غير دقيقة وانعكست سلبا على البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّه "أثناء البحث ببند تعديل تقديم طلبات لدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس، فاجأ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مجلس الوزراء بإشارته إلى أنّ رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ "قال إنّ لديه معطيات بوجود غاز ب​لبنان​، وهذا الأمر ترك جوًّا من التشاؤم. أنا لا أعرف من أين أتى بمعلوماته لكنّها غير دقيقة، ولقد انعكست سلبًا على البلد".

وأشارت إلى أنّ "وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، ردّ مدافعًا عن فرنجية، فأوضح أنّ "معلومات فرنجية أتت من شركة "​توتال​"، وفرنجية يتمنّى أن يكون هناك نفط ولم يكن يقصد أبدًا النظرة التشاؤميّة". ولفتت إلى أنّ "هنا تدخّل وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​، شارحًا أنّ "البئر الاستكشافيّة الّتي تمّ حفرها في "البلوك 4" أظهرت وجود غاز، ولكن ليس بالكميّات التجاريّة المتوقَّعة، وهناك إمكانيّة لحفر بئرَين آخرين في هذا البلوك، إضافة إلى بدء الحفر في "البلوك 9" حسب اتفاقيّة التلزيم، وهذا سيحدّد بالتنسيق مع شركة "توتال" الّتي استندت في الحفر إلى تقارير دوليّة تثبت وجود كميّات غير قليلة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية".

وركّز غجر على أنّ "في كل الحالات، الباخرة ستبدأ الحفر في "البلوك 9"، وهناك تأكيد أنّ المسح الّذي أُجري منذ البداية أظهَر وجود كميّات من ​النفط والغاز​. وعليه، أقدمت الشركات الكبرى على المجيء إلى لبنان وإنشاء "كونسورسيوم" لإجراء هذا الاستكشاف". وأكّد أنّ "من الطبيعي ألّا يُصيبوا من المرّة الأولى، والنوعيّة الّتي وجدوها في "البلوك 4" هي نوعيّة غاز ممتازة، ولكن للأسف لم تكن بكميّات كبيرة، لذلك سيحفرون إلى جانبها آبارًا أُخرى في البلوك نفسه، وستبدأ دورة التراخيص التالية في الأوّل من حزيران".

وبيّنت الصحيفة أنّ "غجر عرض لبند تأمين ​الكهرباء​ والاتصالات الّتي أجراها مع شركات "siemens" ،"general electric" ،"insaldo" و"Mitsubishi"، ونَقل إلى مجلس الوزراء استعداد هذه الشركات لإنشاء معامل توليد ​الطاقة الكهربائية​ في ​دير عمار​ و​الزهراني​ في المرحلة الأولى، ولاحقًفي ​سلعاتا​". وأوضحت أنّ "مجلس الوزراء طلب منه أن يبحث مع هذه الشركات في مذكرة تفاهم يعرضون فيها إمكاناتهم ويوقّعونها، قبل إجراء مناقصة التلزيم على اساس دفتر الشروط، وهذه المذكرة لا تلزم الحكومة إلّا بعد تحويلها اتفاقًا يُعرض على مجلس الوزراء".