بشير خضر: إصابة جديدة في مجدلون وعلى المخالطين التزام الحجر

اشار ​محافظ​ ​بعلبك​ - ​الهرمل​ ​بشير خضر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "تم تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في بلدة مجدلون، ليرتفع عدد المصابين الجدد في الأيام القليلة الماضية إلى 5 إصابات في 5 بلدات مختلفة".

وشدد خضر على ان "المطلوب التزام التعبئة العامة أكثر من أي يوم مضى، وعلى المخالطين التزام ​الحجر المنزلي​ تحت طائلة الملاحقة القانونية".

إضغط للمزيد