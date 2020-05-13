بشير خضر: إصابة جديدة في مجدلون وعلى المخالطين التزام الحجر

اشار محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة مجدلون، ليرتفع عدد المصابين الجدد في الأيام القليلة الماضية إلى 5 إصابات في 5 بلدات مختلفة".
وشدد خضر على ان "المطلوب التزام التعبئة العامة أكثر من أي يوم مضى، وعلى المخالطين التزام الحجر المنزلي تحت طائلة الملاحقة القانونية".
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