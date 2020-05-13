وصول بومبيو إلى إسرائيل في زيارة تستمر يوما واحدا

وَصل وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى ​إسرائيل​، في زيارة خاطفة سيُجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، حول ​إيران​ وخطّة ضمّ أجزاء من ​الضفة الغربية​ المحتلة من قِبل إسرائيل.

ولفت ناطق باسم ​السفارة الأميركية​ لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "بومبيو لن يلتقي، في إجراء وقائي، السفير الأميركي في إسرائيل ​ديفيد فريدمان​ الّذي يُعاني من عوارض تنفسيّة"، مع أنّ الفحوص أثبتت أنّه غير مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

من جهته، ذكر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى أنّ "هذه الزيارة الّتي تستمرّ يومًا واحدًا، هي ثاني رحلة خارجية لبومبيو منذ اندلاع جائحة "كورونا" في الولايات المتحدة الأميركية، بعد جولة قصيرة قام بها في شهر آذار الماضي، شملت كلًّا من العاصمتين الأفغانية كابول والقطرية الدوحة".